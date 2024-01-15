В НАТО назвали материал Bild о плане нападения России сценарием учений

Руководитель Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в Латвии Янис Сартс назвал публикацию Bild о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с РФ «сценарием учений». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, в распоряжении издания оказался сценарий учений, который моделирует вымышленную ситуацию. Он необходим, чтобы проверить военные возможности в той или иной области, отметил представитель НАТО.

«Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующей географией и странами. Сейчас уместнее использовать существующие страны и географические регионы», — написал Сартс.

Он подчеркнул, что «сценарий» не представляет собой «секретный разведывательный анализ, предсказывающий развитие ситуации».

Газета Bild утверждает, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Ранее в Минобороны ФРГ прокомментировали «секретный план» войны с Россией.