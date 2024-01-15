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В США заявили, что Украина перестанет существовать как государство

Полковник Макгрегор заявил, что Украине как государству пришел конец

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Wikimedia Commons

К настоящему времени Украина перестает существовать как государство. Такое мнение выразил в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине как государству пришел конец. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — сказал Макгрегор.

Бывший советник главы Пентагона отметил, что развитие конфликта привело к крайне негативным для Украины последствиям: страну покинули миллионы граждан, рождаемость резко упала, а вооруженные силы несут большие потери.

7 января бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 500 тысяч военнослужащих. По его словам, власти Украины должны озвучить реальные цифры потерь для мотивации неслуживших.

15 января генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.

Ранее Кремль высказался о желании мирно решить украинский вопрос, но отметил невозможность этого.

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