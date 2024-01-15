Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового двустороннего договора

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого стороны обсудили ход разработки нового межгосударственного договора. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы министры обменялись мнениями по ряду практических вопросов сотрудничества Москвы и Тегерана. В частности, Лавров и Абдоллахиан оценили развитие партнерства в торгово-экономической и транспортно-логистической областях, рассказали в МИД РФ.

«Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора», — добавили представители министерства.

Более того, главы дипломатических ведомств уделили особое внимание текущей ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и Абдоллахиан решительно осудили удары американских и британских войск по территории Йемена и призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

15 января министерство обороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Ирана Мохаммадом Аштиани. Во время беседы стороны также обсудили новый межгосударственный договор между Москвой и Тегераном, который должен подтвердить взаимное уважение стран к целостности и суверенитету друг друга.

Ранее в США заявили о планах ввести санкции против РФ и Ирана из-за сотрудничества с КНДР в военной сфере.