Лолита рассказала, на что будет жить в случае отмены всех ее концертов

Певица Лолита Милявская в беседе с «Ридусом» прокомментировала очередную отмену ее концерта после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор». В ироничной манере она рассказала изданию об альтернативных источниках дохода, которые она запустит в случае отмены всех ее выступлений.

«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее — шутка», — сыронизировала Милявская.

Накануне стало известно об отмене концерта Лолиты в Новосибирске, запланированного на 2 апреля 2024 года. Причину, по которой выступление артистки не состоится, организаторы не уточнили.

В то же время в Доме ученых СО РАН, где 31 марта запланирован другой концерт исполнительницы, признались, что концерт на их площадке пока не отменен. Организаторы подчеркнули, что не получали никаких распоряжений об отмене.

21 декабря Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». После скандала отменили ее выступление на мероприятии Зимнее Show в Московской области, номер пропал из новогоднего эфира телеканала «Краснодар».

Затем Telegram-канал Mash сообщил, что запланированный на 27 марта концерт Лолиты в Омске отменили после требований местной казацкой общины. Сама исполнительница позднее призналась, что была готова к отмене своих выступлений на фоне скандала.

Ранее Лолита оценила предсказания гадалки и согласилась выйти замуж.