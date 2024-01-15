Папа Римский задумал организовать переговоры Москвы и Киева в Ватикане

Папа Римский Франциск работает над возможностью провести переговоры России и Украины в Ватикане. Об этом РИА Новости рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Севастьянов поддерживает общение с понтификом. Он заявил, что папа Римский сейчас готовит мини-саммит по мирным переговорам.

«То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским, идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций», — добавил глава ВСС.

По его словам, сейчас папа Римский проводит консультации на эту тему.

До этого папа Римский в рождественском обращении призвал закончить войны. Он отметил, что невозможно говорить о мире, так как производство и торговля оружием в мире растут.

Журналисты обратили внимание, что во время традиционного благословения и отпущения грехов 87-летний понтифик говорил с заметной одышкой. Недавно он перенес бронхит.

Ранее патриарх Кирилл выразил сожаление из-за неспособности людей жить без войны.