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В Турции оценили шансы на вступление Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии Перинчек: членство Швеции в НАТО не гарантировано

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

С началом 2024 года Турция вошла в новый период развития страны, одним из результатов которого может стать изменение позиции парламента о членстве в НАТО Швеции. Такую мысль высказал в беседе с РИА Новости лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Это исторический период, через который проходит Турция, а не процесс, который хочет правящая Партия справедливости и развития, что говорит о том, что не все будет так, как хочет правящая партия», — заявил Перинчек.

По словам лидера партии Vatan, за последние две недели в Турции произошло множество событий, которые повлияют на ее дальнейшую политику. Например, турецкие власти арестовали шпионов израильской разведки Моссад, через черноморские проливы не был пропущен подаренный Великобританией Украине минный тральщик, в стране началась кампания против членов ИГ (организация запрещена в России), а командующий ВМФ Турции выступил против действий НАТО в Черном море и Восточном Средиземноморье.

По мнению Перинчека, на этом фоне голосование в турецком парламенте о членстве Швеции в НАТО не гарантирует положительный для скандинавской страны результат.

14 января лидер турецкой партии Перинчек заявил, что Анкара должна отклонить вступление Швеции в НАТО.

6 января стало известно, кто примет решение по членству Швеции в НАТО.

Ранее глава МИД Турции и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили членство Швеции в НАТО и ситуацию в Газе.

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