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Во Франции сочли неэффективной помощь Украине со стороны Запада

Экс-премьер Франции Вильпен: Запад не понимает целей и сроков помощи Украине

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Panoramic/ZUMAPRESS/Global Look Press

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен высказал точку зрения, что Запад начал поддерживать Украину, не осознав ни целей, ни сроков данной поддержки. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

«Нам кажется, что мы все сделали хорошо. Что мы задействовали все средства, сохранили единство Европы и Запада, поддерживая Украину. Но если мы посмотрим правде в глаза, то станет ясно, что мы не обозначили наши цели», — заявил де Вильпен.

По мнению экс-премьера, союзники Киева не предоставили ему средств «для своевременного решения хоть какой-нибудь задачи», из-за чего контрнаступление ВСУ провалилось.

«Кроме того, мы так и не определили график наших действий», — напомнил политик.

До этого бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро заявил, что президент России Владимир Путин укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину в этом году. Он ответил на вопрос ведущего о том, может ли текущее положение стать для Украины причиной окончательного проигрыша в текущем году.

«Да, может. Заявления украинских генералов не стали сюрпризом. Некоторые могут подумать, что это похоже на крик: «волки-волки», но я так не считаю», — сказал генерал.

Ранее новый глава МИД Франции заявил о приоритетной поддержке Украины.

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