В Британии назвали главное достижение встречи по Украине в Давосе

Британская газета Financial Times после встречи по ситуации на Украине в Давосе опубликовала статью под названием «Почему мирные переговоры по Украине – это больше разговоры, чем мир». В ней автор назвал главное достижение встречи.

«Для западных чиновников национальной безопасности, присутствовавших вчера на мирных переговорах по Украине в Давосе, главное достижение было простым: более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз», — пишет в статье глава бюро FT в Брюсселе Генри Фой.

Стран-участниц было больше (83 страны), чем на последнем мероприятии на Мальте в октябре, отметил он, и назвал хорошей новостью то, что большее число из них были не западными странами. Негативным моментом Фой назвал решение Китая не участвовать в переговорах. При этом он подчеркнул, что никакого прогресса в заключении реального мирного соглашения на переговорах не произошло. Без России это было бы невозможно, считает журналист..

Он обратил внимание, что по итогам встречи не было принято ни одного совместного заявления 83 участников, согласованных на переговорах, и ни один иностранный чиновник не присутствовал на всеукраинской пресс-конференции после их завершения, заключил Фой.

До этого исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромяк заявила, что привлечь внимание мира к Украине будет непросто.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.