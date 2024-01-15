Посол РФ в Израиле обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

Удары США по Йемену являются причиной разжигания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«А что это, как не стремление к разжиганию конфликта на Ближнем Востоке», — сказал он, комментируя заявление администрации американского президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Йеменом.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что принятая Советом Безопасности Организации Объединенных Наций резолюция по Красному морю не дает никакого права наносить удары по Йемену.

14 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что американские власти не хотят вступать в конфликт с мятежниками-хуситами, которых объединяет движение «Ансар Аллах» в Йемене.

14 января стало известно, что один из объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда подвергся удару.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.