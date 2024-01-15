Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт раскрыл, удастся ли Зеленскому остаться у власти

Военэксперт Пинчук: Зеленский может убедить США оставить его у власти

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский останется у власти в том случае, если ему удастся убедить Вашингтон не проводить «карусель со сменой марионеток». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Андрей Пинчук.

«Гоняют эмиссары, гоняет Зеленский в Штаты, гоняют его представители и пытаются поцеловать в очередной раз перстень, объяснить, что никого не нужно менять, все хорошо, дайте все-таки денежек. Интрига вот в этом», — отметил Пинчук.

При этом он добавил, что американцы видят попытки Зеленского «залезть, куда не надо». Это вызывает у Вашингтона раздражение, которое открыто демонстрируется, подчеркнул эксперт.

В январе военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что Зеленскому угрожает бунт со стороны военных в ближайшее время.

Риттер считает, что военный переворот на Украине может произойти в ближайшие месяцы — январе или феврале, при условии, если Зеленский не изменит свое стремление выгнать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Зеленский назвал залог победы Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами