Военный эксперт раскрыл, удастся ли Зеленскому остаться у власти

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский останется у власти в том случае, если ему удастся убедить Вашингтон не проводить «карусель со сменой марионеток». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Андрей Пинчук.

«Гоняют эмиссары, гоняет Зеленский в Штаты, гоняют его представители и пытаются поцеловать в очередной раз перстень, объяснить, что никого не нужно менять, все хорошо, дайте все-таки денежек. Интрига вот в этом», — отметил Пинчук.

При этом он добавил, что американцы видят попытки Зеленского «залезть, куда не надо». Это вызывает у Вашингтона раздражение, которое открыто демонстрируется, подчеркнул эксперт.

В январе военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что Зеленскому угрожает бунт со стороны военных в ближайшее время.

Риттер считает, что военный переворот на Украине может произойти в ближайшие месяцы — январе или феврале, при условии, если Зеленский не изменит свое стремление выгнать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Зеленский назвал залог победы Украины.