В посольстве РФ заявили об отсутствии подвижек в освобождении заложников ХАМАС

Никаких подвижек в освобождении израильтян, взятых в плен боевиками палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября, на фоне продолжения боевых действий в секторе Газа нет. Об этом заявил посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«Нет никаких новых подвижек на этом направлении, но это в общем-то и не направление, а судьбы и жизни людей. Ими надо заниматься, причем безотлагательно», — сказал Викторов.

По словам дипломата, нужно пойти на все возможные уступки и политические договоренности, чтобы освободить людей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее армия Израиля назвала потери ХАМАС за 100 дней боевых действий.