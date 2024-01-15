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Военный эксперт рассказал, кем Запад может заменить Зеленского

Военный эксперт Пинчук: Зеленского могут заменить Залужным

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Предполагаемыми конкурентами нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского являются глава офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко, а также главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный, который на данный момент имеет больше всего шансов занять президентское кресло. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Андрей Пинчук.

«Как марионетка он весьма удобен, позволяет аргументировать войну дальше и из военной среды», — считает Пинчук.

При этом у Ермака, по словам эксперта, меньше всего шансов стать президентом Украины, поскольку он классический «консильери» при Зеленском.

Накануне британский обозреватель Марк Холлингсворт сообщил, что Зеленский ввел санкции против 17 украинских компаний и в отношении 1611 украинских граждан. По мнению журналиста, президент страны таким образом желает устранить конкурентов, так как Киев не хочет, чтобы организации возглавляли бизнесмены, имеющие связи с властями.

Ранее стало известно о дальнейших намерениях Зеленского во внешней политике.

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