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В Китае заявили, что ценят позицию России по выборам на Тайване

Представитель МИД КНР: Китай высоко ценит позицию России по выборам на Тайване

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Andy Wong/AP

Пекин высоко ценит позицию Москвы по выборам на Тайване, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом сообщает РИА Новости.

13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Москвы по тайваньскому вопросу остается неизменной, несмотря на итоги президентских выборов на острове. Она отметила, что РФ продолжает считать Тайвань неотъемлемой частью Китая.

Мао, комментируя слова Захаровой, заявила, что, помимо России, еще много стран и международных организаций открыто подтвердили приверженность принципу «одного Китая», и выступили против независимости Тайваня в любой форме. Дипломат добавила, что Китай благодарит их за понимание и «поддержку справедливой позиции Китая».

До этого во Франции выразили надежду на диалог между Китаем и Тайванем после выборов.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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