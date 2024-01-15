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В Украинском доме в Давосе рассказали, как хотят привлечь внимание мира к Украине

Глава Украинского дома признала, что привлечь внимание к Украине будет непросто

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Denis Balibouse/Reuters

Исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромяк признала, что привлечь внимание мира, «сталкивающегося с большим количеством различных проблем», будет непросто. Об этом пишет газета Politico.

Украинская сторона надеется донести свое послание — поделившись последней статистикой о том, как Украина переживает этот конфликт.

Хромяк и ее коллеги также планируют обратить внимание участников форума в Давосе на будущие возможности для бизнеса на Украине по мере ее восстановления. Эта тема может найти отклик среди миллионеров и миллиардеров, считает Politico.

«Эти миллионеры, иногда они вовлечены в политику, и они также могут поднимать вопросы и обсуждать — и каким-то образом [оказывать] влияние на правительства», — сказала Хромяк.

По ее словам, у украинцев нет другого выбора, кроме как продолжать доказывать свою позицию миру, внимание которого сместилось с Украины.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе заявил, что Киев планирует провести несколько саммитов по украинской «формуле мира».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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