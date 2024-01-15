Французский политик призвал уничтожить НАТО из-за подготовки ФРГ к войне с Россией

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости «уничтожить НАТО», так как альянс стремится развязать третью мировую войну. Так на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он прокомментировал публикацию Bild о том, что министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над ВСУ.

По его словам, страны Запада, использующие европейский континент в качестве игровой площадки, не отказались от планов развязать новую мировую войну. Повестка Североатлантического альянса в этом отношении «очень ясна», считает политик.

«Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!» — написал Филиппо.

Ранее посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заверил, что Североатлантический альянс предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Европы на фоне конфликта на Украине.

До этого Bild писал, что в разведывательной службе одной из европейских стран считают, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 года.

Ранее Германию и Британию предостерегли от военного конфликта с Россией.