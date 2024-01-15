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Рейтинг одобрения Байдена опустился до нового минимума

ABC: рейтинг одобрения Байдена упал до нового минимума

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Evelyn Hockstein/Reuters

Лишь треть американцев одобряют действия главы государства Джо Байдена, что является рекордно низким показателем за его срок и самым низким за последние 15 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса ABC и международной исследовательской компании Ipsos.

По данным опроса, только 33% опрошенных заявили, что одобряют политику Байдена, что меньше, чем в сентябрьском исследовании, когда рейтинг поддержки составлял 37%.

В то же время 58% граждан США высказали недовольство действиями Байдена на посту главы государства. В сентябре такой точки зрения придерживались 56% респондентов.

По данным ABC, это самый низкий рейтинг одобрения президента со времен Джорджа Буша периода с 2006 по 2008 год.

До этого сообщалось, что Джо Байден продолжает терять поддержку среди нескольких групп избирателей, которые являются ключевыми в его надеждах вновь вернуться в Белый дом.

Как следует из опроса, поддержка Байдена среди чернокожих избирателей опустилась до 63%, в то время как во время президентской гонки 2020 года его рейтинг в этой группе составлял 92%. Поддержка среди латиноамериканцев опустилась до 34% с 59%.

Байден также отстает от бывшего президента Дональда Трампа, потенциального конкурента, с показателем 37%-33% среди избирателей в возрасте до 35 лет.

Ранее сообщалось, что почти половина американцев ожидает беспорядков на выборах 2024.

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