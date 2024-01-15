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Глава МИД КНДР прибыла в Москву

Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи прибыла в Москву с рабочим визитом

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи 14 января прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Reuters.

По данным ЦТАК, ее визит продлится три дня.

14 января ЦТАК сообщал, что глава северокорейского МИД посетит Москву по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже подтвердила визит делегации КНДР в Москву и встречу с Лавровым. Тему переговоров делегаций Северной Кореи и России представитель российского МИД не назвала.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские власти подозревают РФ в использовании северокорейских ракет для ударов по территории Украины. По его словам, российские войска использовали соответствующие снаряды 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.

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