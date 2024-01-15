Шольц и Бербок вышли на демонстрацию в Потсдаме против правых экстремистов

В городах Германии, в том числе в Берлине и Потсдаме, 14 января прошли акции протеста против правых экстремистов, на которых собрались около 10 тысяч человек, среди них были канцлер страны Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Об этом сообщает Die Zeit.

Акция проводилась из-за скандала вокруг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). 10 января издание Correctiv обнародовало расследование, в котором утверждалось, что в ноябре минувшего года высокопоставленные члены АдГ встречались со сторонниками неонацистских взглядов, в том числе юристами, политиками, предпринимателями, врачами. Участники встречи рассматривали возможность выслать из Германии миллионы человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

Предположительно, на встрече присутствовал Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель. В АдГ при это заявили, что он не работали над политической стратегий и не знали об озвученном на встрече «плане по реэмиграции», пишет Euronews.

Целью акции в Берлине ее организаторы назвали стремление «послать четкий сигнал» против «Альтернативы для Германии» и правого экстремизма и в защиту демократии в ФРГ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.