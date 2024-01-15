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Илон Маск высказался в поддержку одного из кандидатов в президенты США

Илон Маск поддержал кандидата в президенты США от республиканцев Рамасвами

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Kirsty Wigglesworth/AP

Бизнесмен Илон Маск в социальной сети X высказался в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами.

Маск, отвечая на вопрос, доверяет ли он Рамасвами, дал положительный ответ.

14 января Вивек Рамасвами заявил, что экс-президент США Дональд Трамп является величайшим президентом XXI века.

7 января Рамасвами заявил, что в США есть только два претендента на должность главы государства, для которых «Америка прежде всего» — это Дональд Трамп и он сам.

6 января издание Politico писало, что Вивек Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае своей победы.

До этого Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах собирается ликвидировать Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее Рамасвами заявил, что «идеальным» вице-президентом для него мог бы стать Илон Маск.

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