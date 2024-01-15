Австралия приняла решение утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan, которые хотел получить Киев. Об этом сообщает ABC News.

По информации источника, такое решение было принято из-за проблем с безопасностью и эксплуатацией техники. Отмечается, что в декабре 2023 года Украина просила передать эти вертолеты ей, несмотря на их состояние.

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев заинтересован в поставках от западных стран старого и сломанного оружия.

14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если страны Запада действительно стремятся к переговорному процессу по Украине, они должны прекратить снабжать оружием ВСУ.

Репортеры The New York сообщили, что военные перспективы украинской армии не внушают оптимизма из-за больших потерь на поле боя и значительного сокращения поставок западного вооружения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что республиканцам в конгрессе «придется за многое заплатить», если они не поддержат дополнительное выделение бюджетной помощи для Украины.