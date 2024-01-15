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Путин отметил профессионализм и мужество работников Следкома в Донбассе и Новороссии

Путин заявил о профессионализме работников Следкома в Донбассе и Новороссии

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил профессионализм и мужество сотрудников Следственного комитета в обеспечении законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, отправленной в честь дня образования Следственного комитета Российской Федерации.

По словам Путина, Следственный комитет является одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией.

Глава государства подчеркнул профессиональные качества, мужество и самоотдачу следователей, криминалистов и экспертов, участвующих в обеспечении законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии и расследующих преступления неонацистов против мирного населения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности (СНБ) Украины за преступные решения о начале «антитеррористической операции» на Донбассе.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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