Захарова: резолюция Совбеза ООН по Красному морю не дает права наносить удары по Йемену

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю не дает никакого права наносить удары по Йемену. Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова отметила, что принятая Совбезом резолюция по Красному морю не содержит ссылок ни на одну статью Устава ООН, которая давала бы разрешение на нанесение ударов по Йемену. По словам официального представителя МИД, резолюция не содержит перечень стран, или возможностей, или инструментов.

Поэтому, подчеркнула Захарова, данная резолюция не дает никакого основания даже думать, что кто-то имеет право на нанесение каких-то ударов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти не хотят вступать в конфликт с мятежниками-хуситами, которых объединяет движение «Ансар Аллах» в Йемене.

В воскресенье, 14 января, стало известно, что один из объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда подвергся удару.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.