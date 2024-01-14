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В Киеве признали отсутствие единой позиции на встрече нацсоветников в Давосе

Глава офиса Зеленского Ермак признал отсутствие одной позиции на встрече в Давосе

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что среди участников четвертой встречи советников по национальной безопасности, которая была посвящена киевской «формуле мира», не было единства, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-конференцию по итогам встречи.

«Было бы неправдой сказать, что все [разделяют] одну позицию. <...> Мы едины в главных принципах», — сказал он.

Ермак уточнил, что есть разные идеи о том, как достичь этих главных принципов. По его словам, кто-то считают, что следует немедленно садиться за стол переговоров. Ермак отметил, что представители Киева объясняют, почему сейчас это неприемлемо.

Также Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта с Россией.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не требует от Украины заморозки конфликта.

Ранее украинский МИД сообщил о переговорах по поставкам систем ПВО.

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