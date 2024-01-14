США призывают Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS заявил, что США обсуждают с властями еврейского государства снижение интенсивности боевых действий в секторе Газа.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся из региона, где активно обсуждал с властями Израиля перехода к операциям меньшей интенсивности.

«Мы считаем, что сейчас подходящий момент для такого перехода. Мы считаем, что пришло время для этого перехода», — сказал Кирби.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант ушел с заседания военного кабинета на военной базе Кирья в Тель-Авиве после конфликта с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Также Галант сообщил о подготовке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к новой фазе военной операции на севере сектора Газа.

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