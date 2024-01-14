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Названа страна, с которой Украине может грозить война из-за договора с Британией

«Страна.ua»: договор с Лондоном может втянуть Киев в войну с Аргентиной

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Carl Recine/Reuters

Украинские власти могут вступить в военный конфликт с другими странами из-за нового соглашения с Великобританией. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Будет ли Украина воевать с Аргентиной?» — задались вопросом авторы публикации.

В материале обратили внимание, что в соглашении между Украиной и Британией есть пункт 7, который обязывает Киев в случае внешней военной агрессии против Лондона оказать «эффективную военную помощь».

Политические аналитики издания не исключили возникновение конфликта Соединенного Королевства и Аргентины из-за принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов. Они отметили, что у Лондона может возникнуть желание использовать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конфликтах из-за британских интересов. Журналисты подчеркнули, что седьмой пункт в договоре возник, «судя по всему, не случайно».

До этого в Госдуме сочли, что фразой о защите Британии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль расписался в полном внешнем управлении Лондона.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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