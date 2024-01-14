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Мальдивы назвали срок, к которому Индия должна вывести своих военных

India TV: Мальдивы попросили Индию вывести своих военнослужащих до 15 марта

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Adnan Abidi/Reuters

Власти Мальдивских островов призвали Индию вывести своих военнослужащих до 15 марта, сообщает телеканал India TV.

«По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта», — сообщили журналисты.

Отмечается, что этот вопрос поднимался на встрече представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в министерстве иностранных дел в Мале.

На Мальдивах пребывают порядка 70 индийских военнослужащих, которые занимаются в основном обслуживанием индийских самолетов и вертолетов. После победы в президентской гонке Муиззу передал индийским властям официальный запрос о выводе из страны военного контингента. Он обсудил этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ОАЭ, после разговора он заявил, что власти Индии согласились вывести военных с территории островного государства.

4 декабря власти Индии опровергли заявление президента Мальдив Мохамеда Муиззу о достижении между странами договоренности о выводе индийских военных с территории Мальдивской республики.

До этого в Индии заявили о планах частично заменить мулов в армии на роботов.

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