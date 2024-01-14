Транши, которые выделяют американские власти Украине, возвращаются. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Он отметила, что США могут помочь Украине «только деньгами».

«А куда идут эти деньги? Эти деньги идут обратно этой же как бы демократической команде», — обратила внимание дипломат.

До этого Захарова пошутила об усилении охраны энергообъектов США после слов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена о необходимости траншей Украине. Он подчеркнула, что в нaчале 2022 года, после аналогичной угрозы от американского президента в адрес России, был взoрван газопровод «Северный поток».

Накануне независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди – младший выступил за прекращение финансирования Украины и одновременное ужесточение мер по обеспечению безопасности на границе страны с Мексикой.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.