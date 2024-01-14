В ГД сочли, что фразой о защите Британии Шмыгаль расписался в полном внешнем управлении

Высказыванием о защите Украиной Британии в случае нападения премьер-министр страны Денис Шмыгаль подтвердил полное внешнее управление и подчинение Киева Лондону. Об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он назвал заявление премьера Украины бредом и политическим оксюмороном.

«Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, «война до последнего украинца» теперь приобрела еще один аспект, который не имеет ничего общего с безопасностью для граждан Украины.

Накануне в эфире национального телемарафона премьер Украины сказал, что соглашение с Великобританией в сфере безопасности содержит обоюдные обязательства. Шмыгаль пообещал, что ВСУ будет в течение 24 часов защищать Соединенное Королевство в случае атаки РФ

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.