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Захарова пошутила об усилении охраны энергообъектов США после угроз Байдена

Захарова призвала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз Байдена

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично посоветовала американцам усилить охрану нефтяных объектов после слов президента США Джо Байдена о необходимости траншей Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сoветую американским энергетическим компаниям усилить oхрану нефтяных объектов в Техаcе и других регионах США», — заявила дипломат.

Он подчеркнула, что в нaчале 2022 года, после аналогичной угрозы от Байдена в адрес России, был взoрван газопровод «Северный поток.

До этого Байден заявил, что если республиканцы перестанут финансировать Украину, то дорого за это заплатят.

В воскресенье, 14 января, стало известно, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший выступил за прекращение финансирования Украины. Его позиция существенно отличается от мнения действующего главы государства Джо Байдена.

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Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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