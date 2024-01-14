Встреча по Украине в Давосе должна стать последней

Четвертая встреча по украинской «формуле мира» в швейцарском Давосе при участии советников по национальной безопасности, запланированная на воскресенье, должна стать последней. Об этом сообщает агентство Frapp.

По данным агентства, встреча пройдет под председательством министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Главной темой для обсуждения станет план по достижению мира из 10 пунктов.

«После трех предыдущих подобных дискуссий в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте воскресная дискуссия, которая начнется утром, должна стать последней <...> Мы не можем говорить об этом плане годами», — поделился один из источников от швейцарской стороны.

Он добавил, что план является украинским, но он учитывает все вопросы, которые будут обсуждаться в соглашении с Россией.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Украина фактически продолжает отказываться от мирных переговоров, поэтому Россия продолжит специальную военную операцию (СВО).

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.