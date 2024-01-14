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Глава МИД КНДР посетит РФ по приглашению Лаврова

Глава МИД КНДР посетит Москву с 15 по 17 января и проведет переговоры с Лавровым

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MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит РФ с трехдневным визитом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно материалу, поездка главы внешнеполитического ведомства состоится в период с 15 по 17 января. При этом визит был организован по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские власти подозревают РФ в использовании северокорейских ракет для ударов по территории Украины. По его словам, российские войска использовали соответствующие снаряды 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Позже в Государственном департаменте США сообщили, что руководство страны ввело санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц из РФ. Причиной послужила якобы передача Москве ракет Пхеньяна, уточнялось в заявлении ведомства.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления об ударах северокорейскими ракетами по украинской территории попыткой «удержать тему на плаву». Как отметила дипломат, таким образом США хотят отвлечь внимание от провала всей своей политической кампании по Украине.

Ранее МИД РФ назначил нового генерального консула страны в КНДР.

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