Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Немцы высказали недовольство работой Шольца

Bild: более 70% немцев недовольны работой федерального канцлера Шольца

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Более 70% немцев не одобряют работу канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные исследования института INSA.

Согласно результатам опроса института, с работой федерального канцлера не согласны 72% респондентов. Этот показатель вырос на 3% с начала декабря.

«Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. <...> Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта», — говорится в публикации.

Отмечается, что 76% немцев в целом недовольны работой федерального правительства. Положительно ее оценивают только 17% граждан. Такой показатель является худшим для правящей коалиции с момента начала ее работы в декабре 2021 года.

До этого Шольц призывал к нахождению компромисса между фермерами и федеральным правительством страны и поприветствовал их совместную работу над дальнейшими планами.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами