Немцы высказали недовольство работой Шольца

Более 70% немцев не одобряют работу канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные исследования института INSA.

Согласно результатам опроса института, с работой федерального канцлера не согласны 72% респондентов. Этот показатель вырос на 3% с начала декабря.

«Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. <...> Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта», — говорится в публикации.

Отмечается, что 76% немцев в целом недовольны работой федерального правительства. Положительно ее оценивают только 17% граждан. Такой показатель является худшим для правящей коалиции с момента начала ее работы в декабре 2021 года.

До этого Шольц призывал к нахождению компромисса между фермерами и федеральным правительством страны и поприветствовал их совместную работу над дальнейшими планами.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».