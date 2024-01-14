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В США оценили перспективы американо-китайских отношений после выборов на Тайване

WSJ: отношения США и КНР могут оказаться под угрозой после выборов на Тайване

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Global Look Press

Результат выборов на Тайване, где победил сторонник независимости острова Лай Циндэ, представляет собой «головоломку» для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях. Об пишет американская газета Wall Street Journal.

«Результат представляет собой головоломку для китайского лидера Си Цзиньпина, который активизировал усилия по присоединению Тайваня к материковой части страны… Новые риторические выпады и демонстрации силы против Тайваня усилят региональную напряженность и поставят под угрозу с трудом достигнутое, но пробное спокойствие в американо-китайских отношениях», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что такие меры, принятые Китаем в отношении Тайваня, как расширение двусторонней торговли и культурных обменов, «кажутся тщетными», поскольку они мало что сделали для того, чтобы остановить рост тайваньской идентичности.

До этого сообщалось, что Китай может усилить экономическое давление на Тайвань к инаугурации выбранного президента Лая Циндэ, при этом интенсивность военного давления также будет возрастать.

Избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ — сторонника независимости от КНР. Политик на выступлении после подведения итогов голосования заявил, что его победа поможет «сохранить Тайвань на карте мира». В Китае же позицию избранного лидера считают «крайне опасной».

Ранее в Азербайджане заявили, что не признают независимость Тайваня.

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