Китай выразил протест Японии после поздравлений с победой главы Тайваня

Китай решительно протестует в связи с поздравлениями японского министра иностранных дел Ёко Камикавы с победой на выборах избранного главы администрации Тайваня Лая Циндэ. Об этом заявило китайское посольство в Японии, сообщает RT.

В диппредставительстве назвали высказывание японской стороны серьезным вмешательством во внутреннюю политику КНР, а также нарушением принципа «единого Китая».

«Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест», — говорится в сообщении МИД КНР.

Накануне избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ, который является сторонником независимости от КНР.

После этого представитель министерства иностранных дел Китая прокомментировал итоги выборов, назвав вопрос статуса острова внутренним делом КНР, как это было и прежде.

Ранее Китай выступил против посещения членами конгресса США Тайваня.