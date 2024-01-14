Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 17 украинских компаний и в отношении 1611 украинских граждан. Об этом пишет британский обозреватель Марк Холлингсворт для Spectator со ссылкой на заявление гендиректора украинской компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой.

«Как минимум 17 украинских компаний и около 1611 граждан страны попали под санкции правительства Украины», — говорится в публикации.

По мнению журналиста, Зеленский таким образом желает устранить конкурентов, так как Киев не хочет, чтобы украинские компании возглавляли бизнесмены, которые имеют связи с властями.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к созданию правительства «национального единства» в свете грядущего экономического, финансового и социального кризиса.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.