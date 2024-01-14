Стало известно, когда Китай усилит военное и экономическое давление на Тайвань

Китай может усилить экономическое давление на Тайвань к инаугурации выбранного президента Лая Циндэ, при этом интенсивность военного давления также будет возрастать. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Каришма Васвами в статье, опубликованной на сайте издания.

«Более вероятно, что интенсивность ежедневных вторжений в моря и небо над Тайванем возрастет, а экономическое давление усилится в преддверии инаугурации президента 20 мая», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что напряженность между Китаем и Тайванем уже растет, «по крайней мере, на словах». Представитель Управления по делам Тайваня в Китае Чэнь Биньхуа, заявил, что его позиция по «осуществлению национального воссоединения остается последовательной». При этом, по оценке Bloomberg, на данный момент нет никаких признаков того, что намечаются «какие-либо серьезные военные действия».

До этого представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая прокомментировал итоги выборов на Тайване, назвав вопрос статуса острова внутренним делом КНР, как это было и прежде.

Избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ — сторонника независимости от КНР. Политик на выступлении после подведения итогов голосования заявил, что его победа поможет «сохранить Тайвань на карте мира». В Китае же позицию избранного лидера считают «крайне опасной».

Ранее Китай выступил против посещения членами конгресса США Тайваня.