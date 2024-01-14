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Трамп-младший рассказал, как завершить конфликт на Украине

Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно, лишь урезав финансирование

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Rebecca Blackwell/AP

Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший заявил, что конфликт на Украине можно закончить, лишь урезав финансирование. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, единственный способ начать мирные переговоры — это прекратить выделять деньги на помощь Украине.

«Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса», — поделился Трамп-младший.

Он назвал то, что сейчас происходит на Украине, «отвратительным», и если сейчас Вашингтон урежет финансирование Киева, то у президента Украины Владимира Зеленского не будет шансов на победу в конфликте.

До этого издание «Украинская правда» писало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в соглашении по безопасности, заключенном между двумя странами.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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