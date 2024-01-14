США недовольны Лондоном из-за утечки данных об атаке на Йемен

Пентагон недоволен утечкой информации об атаках по хуситам из движения «Ансар Аллах», которую допустили власти Великобритании. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники среди американских военных.

Согласно информации издания, момент напряженности между Вашингтоном и Лондоном произошел 11 января. Предполагалось, что вся информация об атаке будет распространена только после завершения операции, но британская газета The Times сообщила об ударах за несколько часов до планируемой атаки.

Отмечается, что Лондон настаивает на том, что утечка информации не повлияла на ход операции. Британские дипломаты и политики пытались выяснить, как произошла утечка информации.

До этого РИА Новости сообщало, что Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.