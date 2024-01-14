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В Раде раскрыли планы офиса Зеленского

Дубинский: Киев готовится к созданию правительства «национального единства»

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President Of Ukraine/Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к созданию правительства «национального единства» в свете грядущего экономического, финансового и социального кризиса. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

По его словам, для этого под украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля «подкладывают бомбу в виде протокола (Национального агентства по предотвращению коррупции) НАПК». Как указал парламентарий, что смена главы правительства Украины создаст «поле для торга» внутри страны и вне ее.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Зеленский может захотеть провести выборы на Украине раньше, чем закончится украинский конфликт.

В конце ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Верховная рада отменила проведение президентских выборов в стране в военное время. Зеленский заявлял, что запланированные на март 2024 года президентские выборы невозможны в условиях боевых действий.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ могут начать восстание против Зеленского.

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