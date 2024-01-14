Акция в поддержку Палестины прошла в Бразилии

В бразильском городе Сан-Паулу прошла массовая акция протеста в поддержку Палестины с требованием о прекращении огня. Об этом говорится в сообщении местного агентства Brasil.

«Эти акции проходят одновременно по всему миру. Здесь, в Бразилии, мы их проводим во многих столицах штатов. В частности, здесь, в Сан-Паулу. Это общемировое движение с требованием немедленного и окончательного прекращения огня в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле Белого дома десятки активистов собрались на акцию протеста после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Протестующие требуют от Соединенных Штатов остановить конфликты на Ближнем Востоке. Кроме того, добавился еще один призыв — «убрать руки прочь от Йемена». Многие активисты пришли с флагами Палестины и плакатами, они скандируют лозунги.

Агентство уточняет, что акция проходит мирно, полиция присутствует, но не вмешивается.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.