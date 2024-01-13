Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента

Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня по итогам прошедших на острове выборов лишилась 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

По информации агентства, ДПП получила 51 место в парламенте, оппозиционная, выступающая за диалог с материковым Китаем партия Гоминьдан имеет 52 места, а Тайваньская народная партия — восемь. Таким образом, число мест в парламенте у Демократической прогрессивной партии снизилось с 62 до 51.

13 января на Тайване состоялись выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня. Победителем стал кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова от КНР.

В тот же день Китай выступил с заявлением по итогу выборов главы Тайваня.

Ранее в минобороны Китая заявили, что не допустят независимости Тайваня.