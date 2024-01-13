Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. С таким заявлением выступил американский президент США Джо Байден, чьи слова приводит Reuters.

«Мы не поддерживаем», — заявил Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Незадолго до этого кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова от Китая, выиграл выборы главы администрации с результатом с 40,05% голосов. Он призвал власти КНР признать новую ситуацию в Тайваньском проливе.

Позднее официальный представитель канцелярии Государственного совета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

Ранее в США назвали последствия выборов на Тайване.