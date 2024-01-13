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В Армении обеспокоились территориальными претензиями Азербайджана

Пашинян: территориальные претензии Баку не способствуют мирному процессу

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Евгений Биятов/РИА Новости

Заявления азербайджанской стороны о том, что армия этой страны останется на занятых в 2022 году территориях, в Армении считают серьезным ударом по мирному процессу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Процесс делимитации границы заключается не в создании границы, а в том, что наши комиссии по делимитации должны восстановить границы, существовавшие на момент принятия Алма-Атинской декларации. Конечно, сейчас в Азербайджане предвыборный период, однако эти заявления мы оцениваем как территориальные претензии к Армении», — сказал Пашинян.

Алма-Атинская декларация была подписана 21 декабря 1991 года и подтвердила распад СССР и образование СНГ. Все подписанты декларации обязались признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

Азербайджан и Армения входят в состав СНГ.

11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев посчитал неприемлемой инициативу Армении о делимитации границы.

В тот же день он заявил, что Азербайджан не откроет границу с Арменией, пока закрыт Зангезурский коридор.

Ранее Пашинян рассказал о ходе подготовки мирного соглашения Армении и Азербайджана.

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