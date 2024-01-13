Слуцкий объяснил, почему Запад проводит операцию против хуситов

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что удары Запада по хуситам в Йемене — это попытка Запада спасти свой карман. Его слова приводит РИА Новости.

«Удары по хуситам... — это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги... англосаксонский мир на том, что рушится транзит через Суэцкий канал. Они спасают свой карман», — заявил Слуцкий.

По его словам, транзит грузов через Суэцкий канал будет перенаправлен по другим маршрутам. Он отметил, что Россия создает транспортный коридор Север-Юг.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Спустя сутки США нанесли второй удар по Йемену.

До этого хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Ранее стало известно, что Германия направит в Красное море боевой корабль для защиты от атак хуситов.