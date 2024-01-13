Франция пообещала Украине помощь в получении €50 млрд от ЕС

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж приложит весь свой политический и дипломатический вес на предстоящем саммите Европейского совета, чтобы Киеву была выделена помощь в размере €50 млрд. Об этом сообщает «Укринформ».

«Европейский совет соберется на саммит 1 февраля, и мы должны сделать все необходимое, чтобы сохранить единство Европы по случаю этой встречи. Франция привнесет весь свой политический и дипломатический вес, чтобы помощь в размере 50 млрд евро, предусмотренная Украине, была выделена», — сказал Сежурне на пресс-конференции с главой МИД Украины Кулебой.

По его словам, деньги позволят финансировать социальные потребности Украины, а также будут способствовать энергетическому переходу и модернизации транспортной инфраструктуры страны.

До этого Сежурне во время своей поездки на Украину пообещал ее властям долгосрочную поддержку в экономической, военной и гуманитарной сферах.

Министр также пообещал, что высокопоставленные представители Франции совершат несколько визитов на Украину, чтобы оценить ее актуальные потребности.

Ранее французский политик предрек прекращение поставок американского оружия на Украину.