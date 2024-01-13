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Резиденция президента США сообщила о необходимости готовиться к шатдауну

Bloomberg: Белый дом заявил о необходимости подготовки к возможному шатдауну

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Emily Elconin/Reuters

Белый дом уведомил ряд американских ведомств о необходимости быть готовыми к потенциальному правительственному шатдауну. Об этом сообщает Bloomberg.

В качестве причины такого предупреждения агентство называет разделение республиканской партии по вопросу о расходах.

Административно-бюджетное управление Соединенных Штатов порекомендовало простроить планы, как ведомства будут действовать, если случится перерыв в государственном финансировании, говорится в материале.

Шатдауном в США называется ситуация, возникающая, когда конгрессу США не удается согласовать финансирование деятельности госорганов. Госслужащие при этом уходят в неоплачиваемый отпуск.

Незадолго до этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что CША снова угрожает шатдаун.

Ранее в США спрогнозировали частичный шатдаун правительства в январе.

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