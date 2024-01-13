Посольство РФ оценило соглашение о сотрудничестве Украины и Британии

Западные страны не оставляют Украине никаких шансов на завершение конфликта с РФ переговорным путем. Об этом заявило российское посольство в Лондоне, передает РИА Новости.

Таким образом в дипломатической миссии прокомментировали недавно подписанное соглашение о сотрудничестве между Украиной и Великобританией. Как указали представители посольства, Киев превратился в «разменную монету» для реализации политических амбиций королевства.

«Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против РФ геополитический инструмент. Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем», — подчеркнули российские дипломаты.

Они добавили, что Лондон пообещал выделить еще больше средств на закупку вооружений для Киева. В том числе речь идет о ракетах дальнего радиуса действия и ударных беспилотниках.

Тем не менее, согласно заявлению посольства, подобные меры не помогут изменить соотношения сил в зоне боевых действий. Вместо этого они приведут к затягиванию конфликта, уточнили в дипмиссии.

12 января британский премьер-министр Риши Сунак прибыл на Украину с официальным визитом. Вместе с главой правительства в Киев прилетели министр обороны королевства Грант Шэппс и заместитель начальника штаба обороны страны Гвин Дженкинс.

При этом по итогам визита председатель кабинета министров Великобритании и украинский президент Владимир Зеленский подписали «историческое» соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В частности, Лондон взял на себя обязательство в случае необходимости «быстро и стабильно» предоставлять Киеву военную и иные виды помощи.

Ранее в Верховной раде Украины усомнились в гарантиях безопасности от Великобритании.