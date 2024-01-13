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Шольц использует пневмопочту XIX века из-за страха перед российскими хакерами

Канцлер ФРГ Шольц пользуется пневмопочтой XIX века из-за боязни русских хакеров

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пользуется пневмопочтой XIX века для доставки секретных документов в офис из-за страха перед российскими хакерами и шпионской угрозой со стороны Москвы. Как пишет The Guardian, она оказалась важнейшим инструментом в борьбе с «российской угрозой».

«На протяжении десятилетий канцелярия в Берлине полагалась на сложное устройство, которое использует сжатый воздух для перемещения бумажных документов в различных ведомствах», — говорится в тексте.

Эксплуатация подобной системы обходится в €15 тыс. в год, а ежемесячно устройством доставляется до 1000 писем, отмечается в материале.

Речь идет о документах, которые, «как правило, являются срочными, и которые нельзя переслать в электронном виде или через курьерскую службу из-за секретности», заявил представитель правительства Германии.

Предполагалось, что этот метод перестанет использоваться к 2025 году, однако в канцелярии Шольца полагают, что риск перехвата электронных и цифровых документов означает, что «старомодные технологии остаются лучшим вариантом».

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц наложил вето на отказ от пневмопочты на фоне специальной военной операции России на Украине и роста шпионской угрозы со стороны Москвы.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.

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