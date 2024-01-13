Российское посольство прокомментировало соглашение между Киевом и Лондоном

Посольство РФ в Лондоне заявило, что новое соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией отрезает для Киева пути к переговорам. Комментарий дипломатического ведомства опубликовало РИА Новости.

«Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее «разменной монетой» в авантюрах англосаксов в Евразии», — говорится в сообщении посольства.

По мнению дипломатов, выделение Британией новых средств на закупку вооружений для Украины не изменит расклад сил на фронте, однако затянет проведение боевых действий, увеличив тем самым количество жертв конфликта. В посольстве считают, что средства британских налогоплательщиков следовало бы направить на разрешение «многослойного кризиса» внутри самой Великобритании, который включает в себя нелегальную миграцию, нехватку энергоресурсов и проблемы здравоохранения.

«Историческое» соглашение премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали 12 января. Оно обязывает Лондон оказывать «быструю и стабильную» поддержку для защиты Киева, однако не предполагает, что Великобритания непосредственно вступит в войну, если на Украину будет совершенно нападение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде усомнились в гарантиях безопасности от Лондона.