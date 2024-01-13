Новый глава МИД Франции пообещал Украине долгосрочную поддержку

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время своей поездки на Украину пообещал ее властям долгосрочную поддержку в экономической, военной и гуманитарной сферах. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Министр также пообещал, что высокопоставленные представители Франции совершат несколько визитов на Украину, чтобы оценить ее актуальные потребности.

В начале января сообщалось, что министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Вооруженных сил Украины по Белгороду и назвало это легитимной обороной.

Международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте заявляла, что союзникам Украины будет сложнее соглашаться на оказание новой помощи республике, если она будет продолжать наносить удары по Белгороду.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.